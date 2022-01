Sofía Niño de Rivera dice que ganar 30 mil pesos al mes es 'terrible' y la destrozan en redes (VIDEO)

La comediante Sofía Niño de Rivera, dijo en una entrevista que comenzó su vida laboral ganando 30 mil pesos y calificó este hecho como “terrible”, ante esto, las criticas le llovieron en redes sociales.

Fue durante una entrevista para el podcast ‘Dementes’ que Niño de Rivera señaló que las agencias de publicidad en México pagan muy mal, quejándose de obtener 30 mil pesos al mes como salario mínimo.

La standupera Niño de Rivera calificó este salario como “terrible” pues dijo que ya tenía 28 años y que se podría ver estancada “otros quince años en publicidad”.

Asimismo, contó que cobraba de 5 mi a 7 mil pesos por un show de stand up privado.

“Eso me alcanzaba para pagar la renta, estaba yo sola, bajé muchísimo mi nivel de vida, obviamente no me iba a ir de viaje, a comprar ropa, a comer a un restaurante, si tenía mucha hambre me iba a comer a casa de mis papás, llenaba tuppers y me los llevaba a mi casa”.