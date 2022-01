Esta es la verdadera razón por la que Eduin Caz cantó corrido 'El Ratón'

Después de dos semanas que Eduin Caz, vocalista de ‘Grupo Firme’, compartió un video en sus rede sociales, interpretando un narcocorrido dedicado a Ovidio Guzmán, quien es hijo del ex líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán, decidió aclarar a sus fans, porqué lo hizo.

En sus redes sociales, Eduin Caz, interpretó “El Ratón”, que es el apodo de Ovidio Guzmán, dicho narcocorrido también ha sido cantado por diferentes artistas del regional mexicano como: El Komander, Larry Hernández, Código FN entre otros más.

Esta vez, a través de sus historias de Instagram, el cantante aclaró la polémica que se desató, ya que muchos de sus fans consideran que este género musical solo enaltece el crimen organizado:

‘Hello familia cómo están, muy buenas noches, este video es muy breve, quiero explicar un tema, me están llegando muchos mensajes que por qué no salgo en el video oficial cantando la de ‘El Ratón’’ comenzó el cantante de ‘Grupo Firme’

‘Porque no es una canción que yo cante, esa canción es de mis amigos de ‘Código’. Yo interpreté esa canción con mi familia y amigos, estaba leyendo la canción porque no me la sé, y ya después muchos se engancharon, pero no pasa nada, mucho éxito a mis amigos de ‘Código’ ’