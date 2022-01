“Los elotes no tienen maiz” así fue cuando Amanda Miguel se puso celosa de Galilea Montijo

La historia de amor de Amanda Miguel y Diego Verdaguer duró más de 45 años, en la cual vivieron momentos de celos y terceros en discordia. Como en el 2020, cuando publicaron una fotografía en redes sociales la cual provocó que la también cantante exigiera su lugar.

De acuerdo con El Universal, todo empezó cuando Verdaguer subió a su cuenta de Instagram una fotografía de su “boda con Galilea Montijo”, imagen del videoclip "Voy a conquistarte", sin embargo, lo que desató la polémica fue que Diego escribió que las fantasías se pueden hacer realidad, explicando que la de él era casarse con Montijo.

Y aunque no se la esperaba, la publicación no sólo recibió respuestas de sus fans sino también de la esposa Amanda Miguel, quien conoció en 1975 y se enamoró a primera vista y con quien tuvo a su hija Ana Victoria.

“Yo no deseo volver a ver a mi esposo besándose con ninguna modelo, actriz, etc, etc... ¡sólo que vos estás casado! mejor no postules eso... postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad. Dobles vidas no funcionan”, comentó Amanda quién además destacó que si bien Montijo es muy hermosa su esposo debía aclarar que únicamente tenían una relación de amistad.