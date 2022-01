Hospitalizan de emergencia a Vanessa Claudio

Vanessa Claudio, famosa conductora de “Al Extremo” fue hospitalizada este viernes a casusa de una fuerte intoxicación



#DeÚltimoMinuto



VANESSA CLAUDIO ¡HOSPITALIZADA!



La conductora de 'Al Extremo' tuvo que ser internada de emergencia por una grave intoxicación que le vino tras consumir pescado ? crudo. pic.twitter.com/0D6NuLXNVa

— Álex Kaffie (@Kaffievillano) January 29, 2022

De acuerdo al periodista Alex Kaffie, Vanessa Claudio sufrió una fuerte intoxicación por presunto consumo de pescado en mal estado, por lo que tuvo ser trasladada al hospital.

La conductora compartió a través de Instagram, una imagen de su hospitalización y se disculpó con el público por no poder estar en la emisión de "Al Extremo" de este viernes 28 de enero.

Apenas este lunes 24 de enero, Vanessa Claudio se integró como la conductora estelar del programa "Al Extremo", tras dos años fuera de TV Azteca.

Vanessa Claudio es una modelo y conductora originaria de Uruguay que llegó a México para incursionar en la televisión. Fue una de las conductoras estelares del matutino "Venga la Alegría" y después condujo su propio programa llamado "Este es mi estilo", un concurso de modas en el que las concursantes debían presentar el mejor outfit para ganar.

Con información de El Heraldo