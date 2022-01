César Bono aún llora la muerte de Benito Rivers: mejor me hubiera ido yo

El comediante y actor de ‘Vecinos’, César Bono habló por primera vez a tres meses de la muerte de Octavio Ocaña, quien interpretara a Benito en la misma serie donde pertenece Bono, sin embargo, aseguró que él debía haber muerto en lugar de Rivers.

A través de una entrevista telefónica por el medio Chisme No Like realizada a César Bono, el actor lamentó que Ocaña falleciera a muy corta edad en una persecución policiaca en Cuautitlán Izcalli.

Sin embargo, Bono ha llamado la atención de sus seguidores al confesar que él hubiera preferido morir en vez de Octavio, ya que él debía disfrutar de su juventud y vida adulta.

“Muy triste en el sentido de que se fue el actor más joven de la serie, lo cual siempre será una tragedia, lo digo sinceramente, con el corazón en la mano, ojalá me hubiera ido yo; que he tenido la oportunidad de vivir muchas cosas que no pudo vivir Octavio”, aseguró Bono.