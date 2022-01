Rafael Inclán está en la ruina tras 36 años de trabajar en Televisa: no tengo ni para mi funeral

El actor mexicano, Rafael Jiménez Inclán, actualmente declaró que se encuentra en la ruina luego de haber participado en películas como “Bellas de noche”, “Picardía Mexicana” y “El Mofles y Los Mecánicos”, entre otras; sin embargo, compartió que está en la quiebra y no tiene dinero ni para pagar su funeral.

Durante una entrevista en el programa ‘Hoy’, dijo que no había administrado bien sus finanzas personales, por lo que su fortuna que había ganado durante años en su carrera.

El famoso, explicó que sus problemas con el dinero se intensificaron con la pandemia de Covid-19, puesto que no cuenta con la solvencia suficiente para vivir sin trabajar, a pesar de tener 80 años. No ahorró en los más de 50 años de carrera que tiene en el espectáculo.

“Nunca fui administrado con el dinero y es demasiado tarde como para que cambie. Siempre he sido lo que se llama manirroto, pero no me siento mal por ello, ya que disfruté de lo ganado con mi esfuerzo”, comunicó el hijo de la estrella teatral Gloria Alicia Inclán.