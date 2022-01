Habría dado mi vida por él; dice César Bono tras la muerte de Benito Rivers

Para todos los seres cercanos a Octavio Ocaña, este 29 de enero fue un día triste, pues se cumplen tres meses de su fallecimiento, por lo que su familia, ex prometida y sus colegas de "Vecinos" recordaron con nostalgia al intérprete de Benito Rivers.

De acuerdo con Debate, el actor César Bono aseguró que se sentía muy dolido por su pérdida, incluso confesó que estaba dispuesto a dar sus años restantes de vida por el joven que perdió la vida el pasado 29 de octubre tras recibir un impacto de bala durante una persecución policial en la autopista Chamapa-Lechería.

Fue durante su participación en el programa "De Primera Mano" que el actor declaró que si pudiera elegir no dudaría en ponerse en el lugar de Octavio, ya que considera que era demasiado joven que no pudo vivir todo lo que le quedaba.

Si me hubieran dado a escoger, me hubiera puesto en su lugar, en el sentido de que era tan joven, que no vivió muchas cosas que me hubiera encantado que viviera”, reveló Bono.