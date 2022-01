Los Beatles de Villa Frontera dan concierto en la azotea y se vuelven virales (VIDEO)

Jóvenes ingeniosos de la unidad habitacional Villa Frontera se aventaron una tocada de rock en la azotea de una casa.



??? ¡Imagínate vivir en Suiza y perderte esto! En #VillaFrontera unos jóvenes hicieron un toquín estilo #LosBeatles



Facebook | Leilani Bautista

Al puro estilo de los Beatles, los jóvenes de Villa Frontera emularon el concierto que dio el popular grupo en Lóndres, Inglaterra.

El hecho se volvió viral en redes sociales luego de que los vecinos grabaron la tocada,

En la grabación se escucha la canción Get Back del disco Let it be. Los hechos ocurrieron en la privada 9 Norte en Villa Frontera.