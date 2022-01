Eduin Caz reaparece tras aparatoso accidente automovilístico: yo estoy bien (VIDEO)

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, grabó un video en sus redes sociales, señalando que la camioneta accidentada esta tarde es suya, pero él no iba a bordo de la unidad sino su tío Omar Cáceres de quien dijo se encuentra fuera de peligro.

“Hola, hola familia ¿cómo están?, buenas tardes, me voy levantando, me acabo de bañar de hecho. Estoy viendo las noticias, todos los medios, realmente de verdad es mí camioneta, afortunadamente yo no iba en esa camioneta, el que iba manejando es mi asistente, Jorge Omar Casárez que es mi tío, el cual también está completamente fuera de peligro”, aseveró Eduin Caz.

El cantante afirmó que la camioneta RAW si es de su propiedad, sin embargo, su tío era quien manejaba la unidad, y señaló que ya se encuentra bajo tratamiento médico, además aseveró que solo hubo daños materiales.

“Agradezco a todos los mensajes y las llamadas, les repito, si no les he contestado es porque me voy despertando. Afortunadamente, es una noticia mala, pero todo bien, solamente los daños materiales y no tengo nada más que decirles más que muchas gracias por preocuparse, pero estamos bien”, señaló el vocalista.