VIDEO: ¡Otra queja vs Studio S Huexotitla! Tiktoker narra su pésima experiencia; le dejaron los párpados secos

Después de los escándalos en que se han visto envueltas las sucursales de Studio S por los daños y afectaciones a sus clientas, se ha viralizado un video de la usuaria @akanelaforeze, donde denunció la mala aplicación de lifting de pestañas, el pasado 18 de octubre del 2021.

A través de la plataforma de TikTok, la usuaria @akanelaforeze, narró su pésima experiencia en Studio S sucursal de Huexotitla, donde pagó para aplicarse un Lash Lifting que solo le resecó los parpádos.

‘Mi pésima experiencia en Studio S en la ciudad de Puebla, voy a recalcar que siempre me he hecho lash lifting en otros estudios y siempre me han quedado súper bien’ empieza a contar la joven.

Después de una hora, la joven abrió los ojos y se percató que sus pestañas seguían lacias y sin color, parecía como si no le hubieran hecho nada.

‘Le comenté que no me había hecho nada y la chica solo me dijo que si quería me lo volvía a aplicar y así fue, y otra vez parecía que no me había hecho nada. Cuando le expresé mi inconformidad, solo me pidió que pasara a pagar.