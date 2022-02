¡Perro oso! Abuchean a Natanael Cano en concierto y avienta el micrófono (VIDEO)

El intérprete de corridos tumbados, Natanael Cano, hizo un tremendo berrinche este fin de semana durante su participación en un concierto en Las Vegas, pues terminó aventando el micrófono luego de que le apagarán el audio.

Videos difundidos en redes sociales muestran como se le ve cantando al frente de la pasarela del escenario cuando de pronto le apagan el micrófono y entra la Banda MS; entonces Natanael molesto camina hacia el centro del escenario, avienta el micrófono y se retira del show.

Luego del tremendo “oso” que hizo, el cantante aseguró en sus redes sociales que todo fue un malentendido y no fue abucheado.

"Malentendidos siempre hay pero que abucheen a Natatyson eso sí que no. Una disculpa para la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo, yo me sentí un poco triste por x o y razón que sacaron a mi grupo que yo no me di cuenta, yo tenía tiempo todavía, pero no me abuchearon, a Natatyson nunca lo abuchean", dijo Cano.