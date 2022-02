Danna Paola se incrusta diamantes en los dientes y presume su nueva sonrisa (VIDEO)

Danna Paola una vez más está dando de qué hablar, pero esta vez no es por su música si no por qué decidió marcar tendencia en la moda, al incrustarse diamantes en los dientes, con la intención de no pasar desapercibida.



. @dannapaola brilla hoy más que nunca; se incrusta diamantes en los dientes pic.twitter.com/vbl43iOrmV

— EnelShow.com (@enelshow) February 3, 2022

Fue a través de su cuenta oficia de Instagram, que Danna Pola subió en sus historias un video en el que enfoca sus labios y comienza a sonreír para presumir a sus seguidores las incrustaciones de diamantes en sus dientes.

Además, la cantante de “Oye Pablo”, también lució en historias de Instagram el nuevo diseño de uñas que fueron creación de la joven artista Zaira Vega, misma quien también adornó con diamantes su dentadura.

Esto cuesta la incrustación de diamantes en la dentadura

Muchos son los famosos y celebridades, que optan por adornar su dentadura incrustando diamantes, dentro de las que destacan Karol G, Beyoncé, Miley Cirus, Katy Perry, inclusive, el jugador de las Chivas Alexis Vega .

La costosa moda de incrustarse diamantes en los dientes, tiene el costo de entre 10 mil y 50 mil pesos mexicanos, dicha práctica lleva poco más de dos años de realizarse en nuestro país, por lo que si portas por hacerlo deberás acudir con un profesional en la materia.

Con información de Sdp noticias