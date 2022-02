Adame sigue dando vergüenzas: dice que no han visto los videos donde enfrenta a delincuentes (VIDEO)

El famoso conductor, Alfredo Adame, sigue tratando de explicar por qué no golpeó a la familia en la pelea en la que estuvo involucrado a plena calle, si él ha desarmado delincuentes.

El famoso ha tratado de explicar que la pareja está conformada por delincuentes, que no hay videos de cuando él lo golpeó en repetidas ocasiones, que usó distintas técnicas de MMA pero que no quiso hacer más uso de la fuerza porque al ser considerado arma blanca podría pasar tiempo en la cárcel y que también logró desarmar y arrebatarle una pistola al hombre.

Asimismo, en otra entrevista reiteró que en otra ocasión en que lo asaltaron, salió corriendo para golpear y desarmar a los delincuentes, a quienes, además, les disparó.

“Aquí en el semáforo de Arenal me han asaltado cuatro veces. En una de esas le pusieron el arma a mi hijo y entonces, cuando sucede esto, me dijo que le abriera la cajuela, oí que hizo ruidos y después ya no hizo, me salgo correteándolo y, de repente, veo que va ahí, me cruzo y sin que se diera cuenta le doy un golpazo (en la zona de la oreja)” dijo Adame