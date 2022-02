Sin miedo al éxito papi; este es el otro sueño de Roberto Palazuelos aparte de ser gobernador

El actor Roberto Palazuelos su nombre ha sido noticia por sus intenciones políticos de ser gobernador de Quintan Roo, pero además reveló cuáles son sus dos más grandes deseos.

De acuerdo con una entrevista para De Primera Mano, El Diamante Negro, quien es precandidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, afirmó que de concretarse este sueño de ser mandatario local, se retiraría del mundo del espectáculo.

Además, reveló que aunque ya no estaría dispuesto a casarse, su otro gran sueño es ser papá de una niña y tener una relación estable con la mamá de su hija.

“El otro (gran sueño) es tener una hijita, quiero tener una niña, me muero de ganas de tener una bebé niña y claro con su mamá, en pareja, aunque ya no me casaría, me juntaría, porque yo creo que el amor no necesita papel”, expresó Palazuelos, quien es padre de un hijo, fruto de su relación con Yadira Garza.