'Es la personas más hipócrita que conozco' Alfredo Adame despotrica vs Andrea Legarreta (VIDEO)

Alfredo Adame se lanzó en contra de Andrea Legarreta, su ex compañera del programa ‘Hoy’ de Televisa durante su participación en el programa SnSerio, al asegurar que es la personas más hipócrita que ha conocido en el medio artístico.

Fue durante el programa SnSerio en donde Alfredo Adame habló de todas sus polémicas, por ejemplo su pelea con Gustavo Adolfo Infante, Diana Golden, Laura Bozzo y hasta de Andrea Legarreta.

Sobre la conductora del programa 'Hoy', Alfredo Adame la catalogó como una persona hipócrita tras ser cuestionado sobre el tema.

Y es que aunque no quería mencionar su nombre, no tardó mucho en confirmar que hablaba de Legarreta.

Ante el supuesto falso de que Andrea Legarreta se había querido disculpar con él, Alfredo Adame dijo que lo que la conductora de Hoy andaba haciendo no le pareció y que Dios lo perdone:

“Yo no le tengo nada que perdonar, que se perdone a ella misma. Sólo hay uno que perdona y es el de allá arriba, lo que anduvo haciendo no me pareció. A mi dime que no lo vuelvo hacer”, concluyó.