VIDEO: Este es el rostro de “El Santo”, el enmascarado de plata

Luego de 38 años de su muerte el pasado 5 de febrero de 1984, de Rodolfo Guzmán Huerta ‘El Santo’, nunca mostró su cara, hasta pocos días antes de su fallecimiento.

De acuerdo con el Heraldo de México, durante toda su carrera "El Santo" jamás perdió su máscara en una pelea y su rostro mantuvo un anonimato casi completo.

Tan solo unos días antes de su muerte en febrero de 1984, el luchador participó en el programa "Contrapunto", dirigido por Jacobo Zabludovsky, donde reveló el rostro debajo de la máscara.

"El enmascarado de plata", como también se le conocía se convirtió en un ídolo durante la década de los 70; su imagen no solo fue inspiración para hacer historietas, sino que incluso llegó a hacer grandes producciones que hoy día son consideradas cine de culto, entre ellas: "Santo y Blue Demon contra los monstruos" (1969), "Santo vs. las mujeres vampiro" (1962), "El Santo vs las momias de Guanajuato" (1972) y "Santo en el tesoro de Drácula" (1969).