Eduin Caz vendía ropa en Tianguis antes de ser famoso con Grupo Firme (VIDEO)

El cantante de Grupo Firme, Eduin Caz, señaló que antes de llegar al estrellato en la música, tuvo que vender ropa en un tianguis debido a que él junto a su familia, carecían de los recursos económicos para poder vivir cómodamente.

Fue a través de una entrevista en el programa “El minuto que cambió mi destino” que Eduin Caz recordó que cuando la agrupación estaba empezando a formarse, tuvo que trabajar en el tianguis ya que su familia tenía que comer, por lo que al principio el trabajo en la música era escaso.

"Yo les decía: 'muchachos espérense tantito porque aquí somo un equipo, si aguantan todos ganamos igual', porque así ganábamos todos, pero si no, no vamos a ganar igual. No me hicieron caso y yo aguante", aseveró Eduin Caz.