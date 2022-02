El Poblano Miguel Ángel, ex de la Academia, vende celulares para sobrevivir

Miguel Ángel Rodríguez Chapital concursó en “La Academia” primera generación, ganando el tercer lugar, sin embargo, al ser un programa que ofrecía ‘fama’, no aplicó para este personaje.

El ex académico tenía una prometedora carrera al salir del programa, pero aseguran que su arrogancia y soberbia terminó con su trayectoria.

Al concluir el programa grabó cuatro discos de covers con el sello de Sony BMG, dio un concierto en 2004 en Puebla y llegó a participar en el “Desafío de Estrellas I y II”.

Después de este show, empezó a rechazar invitaciones a conciertos y presentaciones personales, ya que el cantante aseguraba que no le llegaban al precio o no estaban a su altura.

Ante esto, sus ofertas de trabajo disminuyeron hasta el grado de truncar su carrera. Por lo que buscó alternativas para lograr mantener a su familia a través del comercio ambulante.

"Empecé a vender celulares. Aprendí a ganarme la vida de otras maneras. A mí no me da pena vender taquitos de carne asada y reparar equipos de cómputo. Yo prefiero que me digan, '¿qué no deja la cantada'; a decir: 'Amor, no tengo para la leche", agregó el ex integrante "La Academia".