Oscar 2022 le hace el feo a Lady Gaga por "House of Gucci" y usuarios reaccionan

A través de redes sociales, pese a que Gaga ha tenido una buena racha en los Globos de Oro, los Critic's Choice, SAG Awards y los BAFTA, esta vez su actuación como Patrizia Reggiani en “House of Gucci” ha recibido duras críticas.

Usuarios y fans de la cantante y actriz se dividieron, pues algunos aseguraron que se trata de una de las películas más ignoradas, mientras otros mencionaron trabajos anteriores de Gaga para destacar su talento pese a que en esta ocasión no se llevó el Oscar.

Cabe destacar que Lady Gaga ya tiene un Oscar en sus manos, lo ganó en 2019 gracias a su canción “Shallow” a dueto con Bradley Cooper, precisamente para la cinta “A star is born” donde interpreta a “Ally”, una chica con el sueño de convertirse en cantante.

Gaga comenzó su camino en la actuación en cintas como “Machete Kills” en 2013 y “Sin City: Una Dama Por La Que Matar” en 2015, ambas producciones de Robert Rodríguez. Sin embargo, tuvo una participación estelar en la serie “American Horror Story” donde interpretó a una vampiresa, ganando en 2016 el Globo de Oro por su trabajo destacado en televisión.

