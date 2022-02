¿Ya viste las películas nominadas al Oscar? Aquí te decimos dónde disfrutarlas

Si no sabes dónde ver las películas nominadas al Oscar 2022, no te preocupes aquí te decimos dónde.

Esta tarde se anunciaron los nominados al Oscar 2022, sorprendiéndonos con varios aspectos, pues, las plataformas streaming se hicieron presentes en varias categorías.

Si aún no has visto estos grandes filmes nominados, no te preocupes, algunos los podrás disfrutar en la comodidad de tu casa.

Estas son las películas nominadas y dónde verlas:

"Tick, tick… boom!"

"Tick, tick… boom!": Está basada en la puesta en escena del mismo nombre creado por Jonathan Larson sigue la vida de un aspirante a compositor de obras de teatro que mientras llega su gran oportunidad trabaja como camarero en Nueva York, al mismo tiempo que escribe su show llamado “Superbia” con el que desea ser reconocido en el medio teatral de Broadway.

Nominada a: Mejor actor para Andrew Garfield y Mejor Montaje

Plataforma: Netflix

"Being The Ricardos"

"Being The Ricardos": Retrata la vida de Lucille Ball y se desarrolla en 1952, cuando Ball y Desi Arnaz atraviesa una crisis personal y profesional que pone en peligro sus prestigiosas carreras en Hollywood, el amor que se profesan y el programa de televisión con el que triunfan.

Nominada a: Mejor actriz de drama para Nicole Kidman, Mejor actor de drama para Javier Bardem y Mejor Actor de Reparto para J.K. Simmons.

Plataforma: Amazon Prime Video

"El poder del perro"

"El poder del perro": Es una de las más nominadas de la entrega y cuenta la historia de los acaudalados hermanos Phil y George Burbank son las dos caras de la misma moneda. Phil es elegante y cruel, mientras que George es impasible y amable. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Phil lleva a cabo una guerra sádica e implacable usando a su afeminado hijo, Peter, como peón.

Nominada a: 12 categorías, entre ellas Mejor película dramática, Mejor dirección, Mejor actriz de reparto para Kirsten Dunst, Mejor actor de reparto para Kodi Smit-McPhee y Mejor guión.

Plataforma: Disponible en Netflix

"Dune"

"Dune": Es la primera entrega de dos películas basada en una nueva versión revisada fiel a la novela homónima de 1965 de Frank Herbert

El largometraje muestra a Arrakis, también denominado "Dune", que se ha convertido en el planeta más importante del universo. A su alrededor comienza una gigantesca lucha por el poder que culmina en una guerra interestelar.

Nomidada a: Esta nominada en diez categorías entre ellas Mejor Película, Guion Adaptado, Música Original, Sonido, Diseñó de Vestuario, Edición, Maquillaje, Fotografía, Efectos Visuales y Diseñó de Producción.

Plataforma: Se encuentra disponible a través de la plataforma de HBO Max.

"El callejón de la Almas Pérdidas" y Guillermo del Toro

"El callejón de la Almas Pérdidas": Está basada en la novela de 1946 del mismo nombre de William Lindsay Gresham, siendo la segunda adaptación cinematográfica de la novela de Gresham, después de la versión de 1947.

Nominada a : Mejor Película, Diseño de Vestuario, Fotografía y Diseño de producción.

¿Dónde ver? Actualmente se encuentra en cines.

"No mires arriba"

"No mires arriba": Con un elenco multiestelar encabezado por Meryl Streep, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, el filme muestra cómo dos astrónomos mediocres descubren que, en pocos meses, un meteorito destruirá el planeta Tierra. A partir de ese momento, intentan advertir a la humanidad del peligro que se avecina a través de los medios de comunicación.

Nominada a: Mejor Película, Canción Original, Guión y Edición.

Plataforma Disponible en Netflix desde el 10 de diciembre

"King Richard"

"King Richard": Muestra la historia de Richard Williams quien ayudó a criar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que acabarían cambiando para siempre el deporte del tenis. Sirviéndose de métodos poco convencionales, elaboró un plan que convertiría a Venus y Serena Williams en iconos legendarios.

Nominada a: Seis postulaciones tiene; Película, Actor, Actriz de reparto, Guion Original, Edición, Canción Original.

Plataforma: HBO Max