Esa es una mamá luchona: hace huelga tras no conseguir boletos para Bad Bunny (VIDEO)

La alta demanda de boletos para poder ver a Bad Bunny, ha llevado a fans a incluso hacer filas por más de un día para alcanzar boleto.

"No me voy a bajar". La fiebre por Bad Bunny ha sido llevada a otros límites: Una mujer hizo huelga afuera de la Arena Monterrey con tal de conseguir un boleto para su hijo.

A través de un video en redes sociales, una mujer llamó la atención después de aferrarse a los barrotes de la taquilla del inmueble, exigiendo a los elementos de seguridad que la dejen acceder.

"No te estoy pidiendo que me lo regales, solamente déjame pasar para comprar uno", dice en un video captado, “No me voy a bajar”, asegura aferrándose a la estructura que delimita el inmueble.