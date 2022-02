Angélica Rivera lloró y sufrió cuando se enteró que Peña le ‘puso el cuerno’; revela Cynthia Klitbo

La actriz Cynthia Klitbo, rompió el silencio sobre el matrimonio de su amiga Angélica Rivera y el expresidente Enrique Peña Nieto, revelando que fue testigo del sufrimiento de la ex Primera Dama cuando se enteró que había sido engañada durante el sexenio.

De acuerdo con El Financiero, la actriz negó los rumores detrás de la relación de su compañera en Televisa y aseguró que sí hubo un amor real y no un contrato o negocio, como se afirmó durante mucho tiempo.

De igual manera, confesó que vio a Rivera llorar cuando el político y exgobernador del Estado de México le ‘puso el cuerno’ y dejó en claro que durante su relación nunca hubo maltrato físico como unas fotografías dejaron entrever, a las que calificó como difamatorias.

“Después se vio muy mal el señor, ya no es mi amigo porque mi amiga es Angélica y le hizo cosas feas a mi amiga y yo ya no quiero saber nada de ese señor. Que te pinten el cuerno siendo Primera Dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo ‘termino mi posición hasta el último día del sexenio’, pero Angélica sabía todo eso. Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y menos con la sobrina de la mejor amiga”, agregó.

Finalmente, cabe mencionar que aunque no reveló el nombre, aseguró que la mujer en cuestión es ‘güerita’ y de buena familia, pero le hizo la vida imposible a Angélica.

“Me da mucho coraje porque ustedes no vieron a mi amiga llorar como yo sí la vi, se le fue todo el país encima. Después de lo de la Casa Blanca mi amiga decidió que ya no quería salir a cuadro, entonces ella siguió haciendo cosas. La gente no la conoce, pero yo no cambio a mi primera dama Angélica Rivera”, confió.