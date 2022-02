Criss Angel habría advertido a Christian Nodal de Belinda: es una maestra del engaño

Luego de que la relación entre Belinda y Christian Nodal se terminara, varias personas en internet recordaron el momento en el que la cantante mexicana mantuvo un amorío con Criss Angel entre 2016 y 2017.

Los internautas recordaron que Belinda terminó mal con Criss Angel, quien publicó un mensaje en aquél entonces acusando a la cantante de ser una “maestra del engaño”.

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar, engañar acerca de quién eres o quién soy no lo hace verdadero. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”, escribió el mago en Instagram.