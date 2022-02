Luce guapa y feliz; reaparece Angélica Rivera, tras polémicas declaraciones de Cynthia Klitbo

Angélica Rivera reaparece a unos días de que sus amigas actrices la defendiera públicamente y se le fuera a la yugular al expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Fue a través de Instagram que la actriz de 52 años posó en una fotografía al lado de su hija mayor, en la que se le ve muy guapa y feliz.

Y es que hace unos días la actriz Cynthia Klitbo, no dudó en hablar con la periodista Inés Moreno, sobre el matrimonio que formaron Rivera Hurtado y Peña Nieto durante casi una década.

Ante las fuertes revelaciones que hizo Klitbo, este fin de semana, Angélica Rivera reapareció en redes sociales, el único medio por el que se tiene información de la exprimera dama de México desde que dejó la Residencia Oficial de Los Pinos a finales de 2018.

En dicha foto, Angélica utiliza una gorra negra, un accesorio con el que se le ha visto en sus últimas apariciones públicas y que, al parecer, ha adoptado como parte de su outfit permanente. A pesar del filtro que tiene la foto, se puede apreciar la belleza casi al natural de la actriz.

Cabe destacar que Klitbo, que se autodefinió como una de las mejores amigas de Angélica Rivera, la defendió a capa y espada. “¿Cuánto debió haber cobrado por 12 años de prostitución con Peña Nieto? ¡Se enamoraron, me consta!”, fue parte de lo que expresó la también actriz de telenovelas.

“Me da mucho coraje porque ustedes no vieron a mi amiga llorar como yo sí la vi, se le fue todo el país encima”, siguió contando. “¿Cómo se llama ella?”, le preguntó la periodista. “Yo no me aprendo el nombre de las prostis, perdóname. Por qué tendría que acordarme del nombre de la tipa que le hizo la vida imposible a mi amiga. Güerita y dizque de buena familia pero prosti al fin y al cabo”, remató.