Christian Nodal seguía en contacto con su ex novia mientras andaba con Belinda

El rompimiento entre Christian Nodal y Belinda sigue dando de qué hablar. Ahora los fans de actriz y cantante acusaron al representante de la música regional mexicana de haber sido infiel.



NODAL DE VISITA A CASA DE SU EX

QUÉ BUENO QUE BELI DECIDIÓ TOMAR SU CAMINO Y DEJAR A ESTE INMADURO POCO HOMBRE

A través de redes sociales los fans exhibieron pruebas de que Christian Nodal mantenía contacto con su ex novia María Fernanda Guzmán, lo cual sería un motivo más para la ruptura de los “Nodeli”.



La madrugada del domingo salió a la luz que Christian Nodal ha mantenido contacto con María Fernanda y con su familia, sobre todo la última semana. Fueron precisamente los fans de Belinda quienes dieron a conocer que mientras los rumores de su ruptura con la actriz acaparaban los titulares, el cantante se encontraba en Guadalajara, Jalisco, con su ex novia y el hermano de ella.

A través de su cuenta de TikTok, la periodista Inés Moreno explicó que el intérprete de "No te contaron mal" es muy cercano y "muy amigo del hermano (de María Fernanda) y fueron a arreglar una cosa de música". Por supuesto, tras descubrir esto, los millones de fans de Belinda comenzaron a defenderla y a pedir explicaciones al cantante de regional mexicano, quien no dudó en responder furioso en Twitter.



"Eres un poco hombre", es uno de los mensajes que recibió por la red y al que pidió dejar de hablar mal de él y de la relación, pues de salir la verdad a la luz, la más afectada será su ex prometida. "A ver después cómo defienden a su artista. Quédense con lo bonito. Último aviso", amenazó Nodal.



Sin embargo, el domingo el tema incrementó en redes sociales cuando tras revisar las historias de María Fernanda, quien festejó su cumpleaños 27 la noche del sábado, trascendió que en la fiesta estuvo presente Rulo Bon, quien siempre acompaña al intérprete de "La sinvergüenza".

Hasta el momento no se ha confirmado que Christian Nodal estuvo presente en la fiesta de su ex, pero muchos aseguran que por la presencia de Rulo Bon, lo más probable es que él también se unió al festejo; sin embargo, son sólo suposiciones. Por su parte, María Fernanda no ha emitido declaraciones al respecto ni ha compartido nada que confirme o desmienta su recién contacto con el famoso.

