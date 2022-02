Revelan FOTO de Nodal en casa de su ex novia mientras Belinda estaba en Nueva York

Tras la ruptura de la relación entre Belinda y Nodal, se volvió un tema muy sonado en la farándula como en la sociedad, lo que llevó a generar diversas teorías sobre el por qué terminaron. Alguna de ellas fue porque Nodal no quiso prestarle dinero a Beli para pagar al SAT, sin embargo, surgió una nueva razón, que ella terminó con él porque visitó a su ex novia.

NODAL DE VISITA A CASA DE SU EX QUÉ BUENO QUE BELI DECIDIÓ TOMAR SU CAMINO Y DEJAR A ESTE INMADURO POCO HOMBRE BELI TE AMAMOS pic.twitter.com/XRX3wbFmC1

A través del programa ‘Ventaneando’ dieron detalles sobre la visita de Nodal en casa de María Fernanda, su ex novia, cuando aún era novio de Belinda.

Con base a lo que mencionó el programa, señaló que Nodal acudió Tapalpa a casa de su ex novia mientras la cantante estaba en Nueva York, pero supuestamente fue a ver a su ex cuñado, de quien es muy amigo. Lo que derivó que Belinda se enojara y fuera la causa de su separación.

“Mientras ella estaba en Nueva York, el niño Nodal se fue a Tapalpa, ahí vive la ex novia y fue a ver al ex cuñado, porque es muy amigo del ex cuñado. Hay un berrinchazo en medio”, comentó Pati Chapoy.