Lupillo Rivera rompe el silencio; desmiente haberle comprado una casa a Belinda (VIDEO)

El fin de la relación entre Belinda y Nodal sigue dando de qué hablar y en esta ocasión Lupillo Rivera se hizo presente, pues aseguran que Belinda necesitaba dinero para pagar una casa que él le compró en el pasado, pero Lupillo reveló que jamás obsequió algo ‘tan extravagante’.

A través de un video que circula en redes sociales, se puede escuchar a Lupillo Rivera desmintiendo dicha teoría que aseguraba que la famosa pidió dinero prestado a Nodal para pagar la casa que supuestamente le había regalado:

Y es que presuntamente Belinda le habría pedido 4 millones de dólares a Nodal para ponerse al día con el SAT, pues supuestamente la cantante debía una propiedad comprada por Lupillo Rivera en el pasado.

“Cuando los abogados de Nodal hablan con el contador de Belinda en México le dicen, ‘vamos a pagar lo del SAT de Belinda”, dice, ‘ok, son 500 mil dólares nada más que debe Belinda al SAT’; dice, ‘pero me está pidiendo 4 millones’”, informó Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like.