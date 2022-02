‘Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño’: Farruko detiene su concierto para dar 'misa' (VIDEO)

El cantante regguetonero, Farruko, detuvo su concierto en Miami, Estados Unidos para pedir disculpas sobre sus letras y terminó predicando.

De acuerdo con la información DW, el puertorriqueño convirtió su presentación en una ‘misa’, disculpándose sobre la letra de sus canciones.

"Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (...) No me siento orgulloso de eso", dijo el artista durante su actuación.