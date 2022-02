Cynthia Klitbo se arrepiente de confesar que Angélica Rivera lloró por infidelidad de Peña Nieto (VIDEO)

La famosa actriz, Cynthia Klitbo, le pidió disculpas a Angélica Rivera, tras confesar en un programa que el ex presidente, Enrique Peña Nieto le había sido infiel con la sobrina de su mejor amiga de Gaviota.

De acuerdo con Milenio, Cynthia Klitbo, señaló ante los medios de comunicación que se disculpaba con su amiga Angélica Rivera por confesar la infidelidad cuando ella era primera dama.

“Pido una disculpa pública a -Angélica Rivera-, porque no tenía por qué haber hablado de la intimidad de mi amiga y nada más. No voy a hablar más del tema porque me importa más mi amistad… Lo que pasa es que, bueno, la quiero demasiado y la defendí; pero ahorita ya no voy a hablar más del tema, porque entonces sería estar hurgando en la vida que no me correspondía”, explicó la famosa