Belinda reaparece destrozada tras romper con Nodal: Me duele y mucho

Luego de que Christian Nodal anunciara el sábado su rompimiento con Belinda, la cantante por din rompió el silencio a través de un mensaje que compartió en sus redes sociales.

"Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho...", escribió".

Y finalizó, citando un pensamiento de la escritora Simone De Beauvoir para expresar su sentir.

"Cierro este ciclo aprendiendo que 'El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida’ “puntualizó.