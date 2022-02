'Lo caído, caído' Raquel Bigorra reacciona sobre el anillo que le dio Christian Nodal a Belinda (VIDEO)

Tras la ruptura entre Belinda y Christian Nodal, usuarios debaten sobre el costoso anillo de compromiso que él le dio a la actriz ¿se lo debe devolver o no? Y esta fue la opinión de la conductora Raquel Bigorra.

¿ #Belinda debe o no debe regresar el anillo de compromiso a su ahora exprometido, #ChristianNodal ? ¡Los seguidores #DePrimeraMano responden! #DePrimeraMano ?: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/Ac2SzPZDHk

Fue a través de una entrevista hecha por ‘De Primera Mano’, que Bigorra dijo sin pelos en la lengua, que la también cantante no debería ni siquiera pensar en regresarle la joya a Nodal, cuyo valor es de tres millones de dólares.

A pregunta expresa de los medios de comunicación, la cubana naturalizada mexicana respondió que al ser un regalo no significa que con ello te están "apartando", sino que se trata de una muestra de afecto y nada más.

"No, yo no porque 'lo caido, caido'. O sea, eso es cierto, mi marido sabe. Yo tenía como cuatro o cinco anillos, después vinieron a mi casa y por coda se lo robaron todo, se llevaron la caja fuerte y se llevaron todos los anillos del difunto. Pero te voy a decir algo: yo pienso que cuando alguien te da un obsequio, no es un obsequio de apartado, es una muestra de amor", explicó la también escritora.