¡Qué buen amigo! Chabelo le prestó medio millón al comediante Luis de Alba

A pesar de que se señaló que Xavier López mejor conocido como Chabelo, tenía un mal carácter con sus conocidos y amigos, varios de ellos han mencionado el apoyo incondicional por parte del famoso.

Durante una entrevista para Sale el Sol, el comediante, Luis de Alba recordó cuando ‘Chabelo’ le prestó sin pedirle, medio millón para poder pagar una cirugía de cadera

"Lo bueno que me dejó (la pandemia) fue estar cerca con mi familia, acercamiento familiar como nunca con mis amigos que no había hablado como Chabelo, Marco Antonio Muñiz. Le puse agua a las flores de la amistad, que es tan necesaria", mencionó Luis de Alba.

Alba, mencionó que ha tenido la oportunidad de estar en contacto con Chabelo, que actualmente reside en su casa de Acapulco.

Asimismo, Luis de Alba, desmintió los rumores que apuntaban que Chabelo había tenido problemas de salud.

"Está en su casa de Acapulco, está bien de salud, bueno para su edad. Él está en su casa, no está enfermo ni nada. Se la pasa allí. Está de muy buen ánimo", señaló.

Luis de Alba mencionó que en una ocasión no contó con el dinero suficiente para pagar una cirugía de cadera a la que debió someterse, por lo que recurrió al dueño de Televisa; sin embargo, fue Chabelo quien se ofreció a prestarle el dinero.

"Yo cuando me quebré la cadera, entonces había que pagar 500 mil pesos y yo nos los tenía. Entonces César Bono le dijo a Azcárraga, quien estaba dispuesto a prestármelos y así lo ordenó, pero dijo Chabelo: 'No, yo tengo, si quiere yo se los puedo prestar a Luis' y sin yo pedirle nada, me los prestó"