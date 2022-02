Magaly de “Enamorándonos” confirma romance con Alfredo Adame: “cualquiera caería rendida ante él”

Magaly Chávez, modelo y ex participante del programa “Enamorándonos”, confirmó su relación amorosa con el conductor Alfredo Adame, sin embargo, aseguró que no es un “noviazgo oficial” ya que para eso se necesita un poco más de tiempo.

Fue en una entrevista para TV Notas, que la también influencer dijo que lleva algunos meses saliendo con Alfredo Adame, además consideró al conductor como una persona agradable, afable, detallista pero sobre todo muy romántico.

“Siempre hemos salido, pero hasta hace muy poco que lo estamos haciendo en público; sin embargo, no tenemos un título, no me gusta apresurar las cosas”, dijo la ex participante de “Enamorándonos”.