'Me enteré por un amigo' Hijo de Alfredo Adame reacciona a la pelea callejera que protagonizó su papá (VIDEO)

Diego Adame Banquells, el primer hijo que tuvieron Alfredo Adame y Mary Paz Banquells, rompió el silencio y habló por primera vez de los recientes conflictos que tuvo su papá con una familia en el periférico de la Ciudad de México.

De acuerdo con una entrevista que Diego brindó al programa ‘Pájaros en el almabre’ Diego Adame aseguró que recientemente se enteró de la pelea viral de su papá:



"Yo me enteré mucho después porque un amigo me escribió y me dijo, ‘oye, ¿qué pasó?’ Y yo no había visto. Me empezaron a llegar tiktoks, me empezaron a aparecer los videos, y pues mira, él es un adulto, él sabe qué hace, cómo lleva su vida y nadie es nadie para juzgarlo", declaró.



Además refirió que su padre ya es una persona adulta y que, como todos, pudo haber tenido un día malo:



"Él es capaz de decidir, él es una persona normal como cualquiera que tiene problemas, días de molestia, entonces a lo mejor lo agarraron en un mal momento y pues pasó", expresó. El joven también aseguró que sigue distanciado desde hace cuatro años de su papá.





"Desde el 2 de enero de 2018, hace cuatro años, yo no he tenido contacto. En algún momento tuve contacto con él para recuperar unas cosas que se quedaron en su casa", indicó. Diego Adame señaló que pese a todo lo que ha pasado entre ellos no se encuentra "cerrado" a la posibilidad de llevar una relación sana con su padre.





"Yo no me cierro, dicen que el futuro es incierto, nadie sabe qué va a pasar, no te puedo decir en unos años qué pueda pasar porque todos creo que tenemos derecho a cambiar y todos tenemos derecho a reconocer lo que hemos hecho", indicó. No obstante, también fue sincero al asegurar que en estos momentos es una opción que ve difícil que ocurra.



Finalmente el joven aseguró que por ahora se encuentra feliz y satisfecho con la vida que tiene: "La verdad es que yo estoy muy feliz, estoy contento con mi vida. Estoy luchando, la verdad, para salir adelante en un país donde los jóvenes la tenemos difícil para salir adelante".

Cabe recordar que el mes pasado, el polémico actor y conductor de televisión protagonizó una de las peleas más virales del año luego que diversos testigos compartieran en redes sociales el momento en que se implicó en una pelea callejera.

