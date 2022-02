‘Werevertumorro’ defiende a Belinda; asegura que Nodal y Giovani dos Santos lo bloquearon

El youtuber Werevertumorro, reveló que Christian Nodal y Giovani Dos Santos lo habían bloqueado de las redes sociales, esto debido a que supuestamente ambos se ponían celosos por su buena amistad con Belinda.

En entrevista para Chisme No Like, Werevertumorro confesó algunos detalles de su relación con Belinda que causó revuelo a todos sus seguidores tras asegurar que Giovani Dos Santos y Nodal lo bloquearon de las redes sociales debido a su amistad con Belinda



“Me dejó de seguir una vez Giovanni por Belinda y creo que también Nodal por algo de Belinda”, indicó el “Werever”..



Asímismo, el Youtuber, defendió a la cantante, al asegurar que ella no hace nada malo y que no obliga a sus parejas a hacer algo que no quieran:



“Yo creo que ella no hace nada malo, yo creo que más bien, los que hacen las cosas por ella, pues son ellos… Un beso Belinda, te tiene envidia aquí”, finalizó.



Su amistad de Gabriel y Belinda, surge desde hace varios años atrás, cuando empezaron a interactuar a través de la plataforma de Twitter.