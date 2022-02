Christian Nodal dijo adiós a sus tatuajes antes de tronar con Belinda, revela tatuador

Rafael Valdez, tatuador de Christian Nodal reveló que el cantante ya borró todos y cada uno de los restos que aún le recordaban a Belinda, pues el proceso de "borrado de tatuajes" comenzó hace varios días.

El tatuador publicó en su cuenta de Instagram una foto del proceso en el que borró uno de los tatuajes de Nodal en honor a Belinda.

El intérprete de "Adiós amor" se borró los tatuajes antes de anunciar su ruptura con Belinda, a quien en más de una ocasión llamó el "amor de su vida" y con quien estaba dispuesto a llegar al altar.

En una entrevista para el diario Reforma, Valdez detalló cómo conoció a Nodal y cómo va el proceso de cubrir los tatuajes que se hizo en nombre del amor.

Nodal se comenzó a cubrir los tatuajes de su ex prometida desde el jueves 10 de febrero; sin embargo, fue hasta el sábado 12 cuando a través de sus redes sociales anunció la separación oficial.



"Hace unos días, cuando se vino el tema de que Nodal se quería tatuar por lo sucedido con su ex novia (Belinda), su chef me recomendó con él, le habló de mi trabajo y las personas a las que les he tatuado, eso despertó el interés de Nodal", detalló Valdez.



Aunque el tema de los tatuajes es de interés público, el cantante de regional mexicano no ha hecho declaraciones al respecto, pero por lo que el tatuador explicó, Nodal ya tenía claro cómo quería cubrir los tatuajes de la actriz.

Es por ello que tras la recomendación "me marcó su chef para platicarme, le pasó mi número directo a Nodal y él me habló, nos pusimos de acuerdo y ese mismo día en la noche me fui a su casa aquí en Guadalajara".



“Él ya tenía la idea de lo que quería. Es muy fanático de los tatuajes, así que yo nada más colaboré con su idea. La verdad es que estuvimos toda la noche en ese proyecto, se armó cotorreo, muy buena onda, muy humilde, me cayó muy bien, no lo conocía en persona”, agregó.



Se borró todos los tatuajes en honor a Belinda

Por otro lado y como se ha venido especulando en los últimos días, "Beli" no es el único tatuaje del que Christian Nodal decidió deshacerse, pues otros más también ya fueron cubiertos con tinta y aunque Rafael Valdez se negó a dar más detalles al respecto, destacó que va a necesitar más de una sesión.

Debido a lo anterior, comenzó a surgir la teoría de que se trata de los ojos de la famosa, mismos que Nodal se tatuó en el pecho.



"Trabajamos otros tatuajes, uno muy importante que seguiremos trabajando seguramente y así lo dejo de mi parte, porque hasta que él decida mostrarlo, yo no puedo platicar más, pero seguro pronto sale una foto", señaló.



Finalmente, el reconocido tatuador aprovechó para revelar cuál es el actual estado de ánimo del intérprete de "Ya no somos ni seremos", quien estaba más enamorado que nunca y a punto de llegar al altar luego de que Belinda dio el "sí" a la propuesta con un lujoso anillo de tres millones de dólares. "Lo vi muy centrado, muy buena onda y alegre, estaba con su familia, sus papás y hermana", dijo.

Además de tatuar a Christian Nodal, el oriundo de Jalisco ha trabajado para celebridades conocidas a nivel mundial entre la que destacan los nombres de David y Victoria Beckham, Demi Lovato, Kylie Jenner, Marc Anthony, Alejandro Fernández y Saúl "Canelo" Álvarez.

Con información de: El Heraldo