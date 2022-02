¡No era un mundo de caramelo! Danna Paola asegura que sufrió explotación, cuando grabó “Atrévete a soñar”

La talentosa actriz y cantante mexicana, Danna Paola, señaló que durante su adolescencia cuando interpretó a “Patito” en la telenovela juvenil “Atrévete a soñar”, sufrió de explotación laboral debido a las largas horas de trabajo extenuante que padeció cuando grabó el melodrama.

“Después de grabar la telenovela, acabé con nauseas de todo esto que viví, Atrévete a soñar fue algo que no me esperaba, fue un éxito increíble, pero todo fue muy demandante, no descansamos ni un segundo, llego a pensar que fue una explotación para mí esa novela”, aseveró Danna Paola.