Cuando yo crecí nunca vi una Barbie como yo: Ángela Aguilar

A pesar de que en la década de los 90 y los 2000, las niñas y jóvenes deseaban ser como Britney Spears, Avril Lavigne, Christina Aguilera o Lady Gaga, la cantante e influencer mexicana, Ángela Aguilar, señaló que siempre se ha sentido orgullosa de sus raíces, tanto que ya hasta tiene una muñeca con su figura y rostro.

“Las mujeres mexicanas representamos distintos tipos de belleza y nos sentimos orgullosas, yo siendo mexicana y americana (estadounidense), con doble nacionalidad, soy parte esos dos mundos; cuando yo crecí nunca vi una Barbie que luciera como yo; soy una belleza extraña, diferente a la que vemos pero, al ser así y tener esta visibilidad que me da lo que hago, me ayuda a que las niñas que me ven sepan que hay distintos tipos de belleza”, dijo en entrevista para EL UNIVERSAL.