 ‘El patrón lo quiere conocer’, así interceptó el narco a Mauricio Ochmann tras éxito con “Chema”

El actor Mauricio Ochmann contó sobre algunas de sus vivencias, especialmente las que tuvo tras interpretar el papel del “Chema” en “El Señor de los Cielos”.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, Mauricio Ochmann reveló que una vez viajaba por una carretera de México cuando el conductor de la camioneta que lo transportaba se detuvo, con la excusa que echaría gasolina, pero consideró que el piloto sabía lo que iba a ocurrir.

"Me interceptaron en un carretera, yo creo que el que iba manejando sabía, me estaban llevando a un evento de un lugar a otro, me interceptaron, después de pasar dos o tres retenes me dice ‘voy a echar gas’. Era un trayecto de 45 minutos. Se mete a la gasolinera, veo a un cuate que pararon el cuello y sí, llegan y tocan la ventana y me dicen ‘el patrón lo quiere conocer’. Y dije bueno, pues ‘ni modo, vamos a conocer al patrón’. Y en ese momento yo te prometo no di más de 25 pasos y de repente siete ocho camionetas, los de a de veras… se baja el patrón –y le dice– ‘Chema’, me da un abrazo. Yo como palmera. Fue como ‘platícanos tú quién eres y tal’. Afortunadamente se portaron muy bien y todo, un abrazo. Yo no sabía quién era. De repente googleé y dije ‘ah órale este cuate, sí está pesado’ y después veo como a los dos tres meses, veo una noticia donde lo habían matado. Entonces yo digo ‘imagínate que esa disputa se hubiera dado ese día’. Si hay cosas que te cimbran. Es nuestra realidad”, comentó

Ochmann dijo que luego vio a un comando armado y que tuvo que acompañarlos sin ningún tipo de impedimento.



El actor manifestó que los trataron muy bien y lo dejaron libre sin ninguna represalia, pese a que la mayoría de los sujetos eran parte de un grupo dela delincuencia organizada. “Afortunadamente, se portaron muy bien”.

Para finalizar el tema, el histrión se puso a investigar quién era el narcotraficante que lo había querido conocer.