Mamá hizo una auditoria a Nodal por tantos regalos que le dio a Belinda, revela Gustavo Adolfo Infante (VIDEO)

El conductor de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, reveló la supuesta razón de que la relación favorita de los medios, Christian Nodal y Belinda, terminara, y es que presuntamente la mamá del cantante le realizó una auditoria a su hijo.

De acuerdo con un live realizado por Gustavo Infante, la madre de Christian, Cristina Nodal, realizó una auditoria para saber lo que su pequeño hijo había estado gastando.

Gustavo Adolfo, dijo que Nodal le dio regalos muy costosos a Belinda e incluso le pagó su viaje a España con todo y Staff.

Los regalos, aseguró no fueron pedidos por Belinda sino fueron detalles que Christian Nodal decidió tener con la famosa.



“Nodal empezó reglándole bolsas carísimas, abrigos, pagándole los empleados a Belinda y demás y se fueron tres o cuatro meses a Barcelona y Belinda en un staff de cinco personas. Entonces ¿quién crees que le pagaba el staff a Belinda? ¿Quién cree que le pagó el carro a Belinda en Barcelona? ¿Quién cree que pagó el hotel, la casa, el carro? Nodal, todo. No dejaba que Belinda sacara un euro de su bolsa. No lo permitía”





“¿Alguien los obligó? ¿Alguien les puso una pistola en la cabeza? Claro que no, ellos lo dieron por sus pistolas. Porque querían halagarla, querían apantallarla porque han de ver dicho. Si yo estoy un poco federico, feito para andar con Belinda, la verdad de las cosas o no sé, porque no creo que Belinda les diga ‘ay cómprame una bolsa carísima’… no lo creo”, contó el periodista.



Explicó que fue ahí, después de su regreso de España, en donde su contador y su madre, Cristy Nodal, comenzaron a indagar sobre los gastos que había hecho en España.



“Y de repente Nodal viene para México y me cuentan que llegó –con gastos– con un dineral de allá de Europa y entonces es ahí en donde empiezan las pesquisas de la familia de Nodal. Empiezan a hacer investigaciones los contadores de Nodal, que a dónde se iba el dinero, que por qué estaba gastando tanto. Que las facturas que le daba Belinda de dónde salían. Fíjense nada más, que si las facturas que le daba Belinda eran reales o no eran reales. Yo no sé si detectaron si algunas no eran reales, pero empezó Nodal a reclamarle a Belinda. Nodal empezó a pagar y a pagar y cuando la mamá de Nodal se dio cuenta dijo ‘Oh oh’, así no son las cosas y mi hijo no va estar pagando todo’ de esto. Y hablaron con él, le hicieron una auditoría a Nodal de los gastos. Le dijeron te está viendo la cara, hermano. Terminan tronando Belinda y Nodal. La mamá de Christian Nodal es la que mandó hacer la auditoría…”, aseguró.



Finalmente, dijo que Belinda la está pasando muy mal. Sin embargo, resaltó que la cantante no obligó a Nodal a pagar nada, así como tampoco a que se tatuara.