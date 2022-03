Sin rastro de Belinda, así es como Christian Nodal apareció en portada revista (VIDEO)

Tras la ruptura con Belinda, Christian Nodal, cantante de 23 años protagonizó la edición de marzo de la revista Life and Style y en entrevista con Salvador Cisneros confesó el peso de haber alcanzado la fama a muy corta edad y el proceso de aprender a disfrutarla.

A través de su cuenta de Instagram, Life and Style publicó una sesión fotográfica de Nodal, así como un fragmento de la entrevista que les proporcionó, donde confesó que los excesos que tuvo, lo llevaron a “lugares extraños”.

“Una etapa de mi vida fue como un blackout. Todos los días eran de fiestas. Salir con gente que no conocía y terminar en lugares extraños”, confesó Nodal, quien también admitió que por mucho tiempo tuvo pesadillas, por lo que prefería no dormir.

El artista también comentó que la fama se le estaba subiendo a la cabeza rápidamente:

“Tener fama, dinero, la facilidad de tantas cosas, es lo más peligroso que le puedes dar a alguien que no está preparado. La verdad es que todo esto que me pasó me asustó. Es como pararte en la cima del edificio y sentir mucho vértigo. ¡Ah, cabrón! ¿Qué es esto?”, reconoció.