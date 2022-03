'Todos los días eran de fiesta' confiesa Nodal que sufrió pérdida de memoria por excesos

Fue en el año 2017 cuando Christian Nodal irrumpió en el género del regional mexicano con su tema 'Adiós Amor', canción que se volvió un éxito al instante lanzando a la fama al cantante sonorense con apenas 18 años de edad.

De acuerdo con El Heraldo de México, en ese momento, la carrera de Nodal subió como la espuma, y marcó otro hitazo al colaborar con David Bisbal para la canción 'Probablemente'.

Tras su rápido éxito, la fama y los excesos llegaron a su vida, según confesó Christian Nodal en una reciente entrevista para una revista de moda mexicana. Por primera vez, el cantante se sinceró sobre sus inicios en la música, lo que le ha traído la fama, la salud mental y el dinero.

Lo primero que salta a la vista es la cantidad de tatuajes que se ha hecho Nodal desde que se hizo famoso. En 2022 ya tiene cubierta la mayor parte de su cuerpo con tatuajes; los brazos completos, el pecho y hasta la cara.

En 2020, al inicio de su relación con la cantante Belinda, se tatuó los ojos de la también actriz en el pecho, además de su nombre y otros símbolos que remiten a su ahora exnovia en la cara y las manos. Dichas marcas ya fueron borradas de la piel de Nodal.

También se nota que Nodal es aficionado a vestir con marcas de lujo como Gucci, Christian Dior, Versace y Bottega Veneta. Un estilo que ha ido puliendo poco a poco y que lo ha desmarcado del estereotipo del ranchero mexicano que solo viste de botas y sombrero. Se podría decir que Nodal redefinió el modo de vestir de los cantantes de regional mexicano.

Otro de los hits que puso a Nodal en el gusto del género urbano es "Botella tras Botella", una colaboración con el rapero Gera MX; era difícil que la canción viera la luz debido a que los artistas pertenecían a diferentes sellos discográficos. Y en palabras de los cantantes, colaboraron no por dinero, sino por la gran amistad que los une.

"Botella tras botella" terminó convirtiéndose en la única canción en español en llegar al puesto número 1 de los charts de Spotify a nivel mundial en 2021 y actualmente se encuentra en el top 10 de lo más escuchado en Apple Music.

En su entrevista, Nodal reveló no estaba preparado para la fama que le llegó, y que eso lo orilló a una vida de excesos en la que las fiestas eran constantes:

"Tener fama y dinero es lo más peligroso que le puedes dar a alguien que no está preparado. Sentía como si me inyectaran adrenalina a cada rato. Esa etapa de mi vida fue como un blackout, todos los días eran de fiesta. Salía con gente que no conocía y terminaba en lugares extraños".

Christian también reflexiona sobre los lujos que pudo comprarse tras generar grandes cantidades de dinero:

"Fue como un materialismo histérico. Me compré un Ferrari, relojes, joyas. Llegó un momento en el que si no traía ropa de marca no me sentía seguro con la gente. Pensaba que el dinero era vivir la vida loca, al extremo, rápido y sin pensar las cosas".