Christian Nodal releva la verdadera razón de por qué se tatuó la cara

Christian Nodal, reveló las razones por las que decidió tatuarse el rostro, situación por la que ha recibido muchas críticas.

De acuerdo con su tatuador, Oliver Venegas, cuando Nodal le pidió a Oliver empezar a hacer algunos tatuajes en lugares más visibles, este se negó argumentando que era una figura pública.

Sin embargo Christian confesó que se tatuó la cara porque le gusta llevar su pasiones a otro nivel y que está en busca de su propia identidad, e incluso la revista Lifeandstyle dijo que es un vaquero, roquero y rapero con raíces en lo regional

Oliver Venegas le ha llevado acabo todos tatuajes que porta en la actualidad, desde el que está en su cuello con el título de su segundo material discográfico “Me dejé llevar”, hasta los que tiene en las manos y en la cara.

Para Nodal no es un problema lucir diferente a los otros exponentes, pues al final conoce su personalidad y no desea reprimirla, no espera ser todo lo que buscan de un artista grupero y de mariachi, se concentra en crear esos temas que llegan al corazón de quien lo escucha.

Con información de: El Heraldo