Este cine cobrará las entradas más caras para ver The Batman

En una atrevida estrategia para recuperar el pulso de la taquilla, la cadena de cines americana AMC decidió cobrar más por las entradas de The Batman en Los Angeles.

De acuerdo con hobbyconsolas, los cine han sido uno de los negocios más afectados por la pandemia. Por lo que las cadenas buscan estrategias para recuperar espectadores, o al menos aumentar beneficios.

Tal es el caso en Estados Unidos, con la cadena AMC que va a probar con The Batman una atrevida medida: las entradas para esta película serán más caras.

Concretamente, una entrada para Batman costará 1,50 dólares más que una entrada para cualquier otra película, en el mismo cine y a la misma hora. De momento, solamente se va a hacer en Los Angeles.

Según AMC, se trata de un experimento que lleva un tiempo planeándose, y se va a estrenar con una de las películas más esperadas y potencialmente más taquilleras de 2022.

El CEO de AMC, Adam Aron, defiende que esta estrategia "es algo nueva para Estados Unidos, pero AMC lleva años haciéndolo en Europa". No obstante, se refiere a otra cosa: cobrar entradas más caras por asientos VIP.

Asientos VIP, o incluso las "salas Luxury" que proliferan por España, es una cosa, pero cobrar más caras las entradas para una película en concreto es otra muy distinta. La medida, naturalmente, ha provocado división de opiniones.



"Cuando cobras un precio menor, estás diciendo que esta película no es tan buena como otra", dijo un analista citado en The Hollywood Reporter (vía EW).



No está claro si este sobreprecio irá destinado íntegramente al exhibidor , o si por el contrario la distribuidora también recibiría más dinero por la entrada, lo que podría abultar aún más los datos de taquilla (Spider-Man No Way Home acaba de convertirse en una de las películas más taquilleras de la historia, en plena pandemia).

Lo que está claro es que las salas de cine están perdiendo el terreno de forma alarmante, e incluso películas que sí llegan a los cines tienen ventanas de exhibición cada vez más cortas, reduciendo sus posibilidades comerciales. The Batman, sin ir más lejos, saldrá en HBO Max en abril.

Con información de Hobbyconsolas