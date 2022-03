Tras derrota en Tlalpan, Alfredo Adame va por candidatura en Coyoacán para 2024 (VIDEO)

Alfredo Adame, actor y conductor anunció que buscará otro cargo político, pues va por la Alcaldía Coyoacán para 2024.

Alejandro Montiel, mejor conocido como el "Escorpión Dorado" subió a su canal de YouTube un video en el que aparece junto al excandidato a la Alcaldía de Tlalpan y dio a conocer que buscará otra candidatura.

En el video se observa al actor recordar algunos de sus momentos más polémicos, tanto en su vida política como en los videos que se han hecho virales.

En medio de groserías, Alfredo Adame aprovechó para arremeter en contra de las personas que han estado en su contra como Gustavo Infante, Laura Bozo y hasta Chumel Torres.

"La próxima voy también, en 2024, pero ahora como me voy a vivir a Coyoacán, voy a ir por Coyoacán, porque a los tlalpenses les gusta que se los chinguen, pues mejor me voy a Coyoacán”, puntualizó el conductor quien ha perdido en dos ocasiones por distintos puestos y su campaña se vio envuelta en escándalos debido a su “temperamento”, dijo.

Al ser cuestionado por el conductor sobre si buscará otro cargo político, tras perder la contienda por la diputación de Tlalpan, bajó el partido político Redes Sociales Progresistas (RSP) en 2021, este buscará la alcaldía de Coyoacán.

El año pasado Alfredo fue candidato a diputado federal del Distrito 14, competía contra María del Rocío Baquells, cantante y hermana de MaryPaz Banquells, exesposa de Adame.

En la misma charla recordó que en 2018 buscaba la alcaldía de Tlalpan con el Partido Verde Ecologista de México (Verde), sin embargo, asegura que se la ‘robaron’:

“En 2018 gané la alcaldía y me la robaron, ahora iba 59 puntos contra 2 puntos 75 de la que ganó y me ganaron, ¿por qué no gane? porque le metieron el billetote, las despensas y todo ese rollo, la compra de votos”, aseguró.