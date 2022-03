“Es una masacre innecesaria” dice Ricardo Montaner sobre el escándalo de Residente y J Balvin

Hace apenas unas horas fue lanzada la sesión que Residente que grabó junto a Bizarrap, el cual es uno de los temas más comentados del día. Pues el rapero puertorriqueño con esa canción defenestró a J Balvin reavivando así una vieja enemistad de la que muchos se habían olvidado.

De acuerdo con Clarin, Ricardo Montaner, atento a semejante suceso, en las redes sociales dio su opinión al respecto. Pues les aconsejó a ambos artistas que dejaran sus diferencias de lado y se dieran "un abrazo".

La palabra de Ricardo Montaner por la pelea entre Residente y J Balvin.

Y siguió: "El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José (el nombre de pila de Balvin) y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto sólo es un consejo de este cantante viejo…".