Ventilan que Sasha Sokol le dedicó canciones a Luis de Llano

Fue luego de que Sasha Sokol, señaló a su ex productor, Luis de Llano de haber abusado de ella cuando tenía 14 años, se comenzó a pensar si la cantante le dedicó algunos éxitos a Luis Llano.

De acuerdo con El Universal, a través de su discografía posiblemente, Sasha Sokol, habló sobre su relación con el productor de Televisa, Luis de Llano.

Durante su primer disco como solista ‘Sasha’ en 1987, cuando tenía 17 años, los éxitos ‘Rueda mi mente’ y ‘Después de la función’ pueden estar relacionados con su relación con Luis de Llano.

En la canción ‘Rueda mi mente’, la cantante habla sobre un hombre que acaba de conocer y se enamoró de él, durante el vídeo, la famosa muestra a una alumna y profesor, por lo que se cree que hace alusión a ella y el productor.

Asimismo, el sencillo ‘Después de la función’, la famosa habla sobre olvidar al amor de su vida, por lo que tiene que huir del país, en el video se muestra un avión.

“Sale el avión que me llevará a donde yo pueda olvidar, el sentimiento que me está llamando. Pasan las horas, nada cambiará y en un silencio todo acabará”, continúa. Después de la función hay que olvidar, mi gran amor, mi gran verdad. Y tantas cosas que no debo recordar, parece ser que somos de papel y una vez más escribiré dentro de mí todo lo que no puedo hablar, después de la función”, versa la letra.