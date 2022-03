Expresa Érik Rubín su apoyo a Sasha tras denuncia de abuso contra Luis de Llano

El cantante Erik Rubín se expresó ante la polémica que se ha desatado después de que Sasha Sokol denunciara públicamente al productor Luis de Llano de abusar de ella cuando era menor de edad.

Erik Rubín acudió al programa regiomontano ‘Cada Mañana’, para promocionar la gira ‘90′s Pop Tour’. Previo a su participación, se le cuestionó sobre la denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano.

Erik Rubín manifestó todo su apoyo para la también actriz, como también lo hizo Benny Ibarra:

Respecto a si tenía conocimiento de la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano Macedo, el esposo de Andrea Legarreta dijo que lo supo, pero no en su momento:

“Yo en esa época la verdad es que estaba muy chico y yo andaba con mi mundo, y esto fue algo de lo cual me enteré a través de los años, ya más grande. Claro que te toma de sorpresa, ella no me comentó nada, esto es algo que realmente no recuerdo ¿cómo fue que me enteré de esto?”