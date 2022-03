De lo de Sasha no podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano, así el comentario misógino de Mercurio (VIDEO)

Tras las acusaciones de abuso sexual que hizo Sasha Sokol, en contra de Luis de Llano, Mercurio, el grupo que fue formado en 1994 en Puebla, fue cuestionado sobre el tema en una conferencia de prensa y desataron la polémica por su misógina respuesta.

A través de un video que está disponible en Tiktok, el momento se suscitó durante la rueda de prensa para promocionar el evento "Boy Band Experience" donde cuestionaron su postura y aunque prefirieron no hablar de eso, lo que causó críticas fue la forma en que lo expresaron.



"No podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano", dijo el integrante de Mercurio. Esto causó las risas de algunos integrantes de la agrupación.



Tras difundirse el vídeo en redes sociales, diferentes usuarios criticaron la manera en la que se expresaron. "No entiendo como le preguntan a un machito sobre la situación tan complicada que vivió y sigue transitando Sasha Sokol.".

“Elías de Mercurio: No fuimos el condón de Luis de Llano, comentario machistaaaa. Educarse sería lo correcto", "Yo creo este señor, no nació de una MUJER, no ha de haber ninguna MUJER EN SU FAMILIA, para expresarse de esa forma", "Enserió dijo eso, Que poca empatía de este señor y que nefasto de su parte" "Que respuesta tan pen… neta que ignorancia tan enorme de este onvre", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

El pasado 8 de marzo, la exintegrante de Timbiriche denunció en redes sociales que sufrió abuso por parte del productor cuando ella era menor de edad, pues él tenía ya casi 40 años y ella solo 14.