'Tenía cámaras en el baño de su oficina' Mauricio Martínez denuncia a Toño Berumen de acoso sexual

El famoso actor mexicano Mauricio Martínez, rompió el silencio sobre el acoso que vivió presuntamente a manos del productor Toño Berumen. El ex integrante de ‘Operación triunfo’ decidió hablar tras la denuncia de Sasha Sokol en contra de Luis de Llano.

A través de su cuenta de Twitter Mauricio Martínez explicó que en una ocasión Toño Berume quiso propasarse, tocándolo sin su consentimiento, pero logró defenderse:

“Pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuántos no?”, escribió Mauricio Martínez en Twitter.

Sin embargo, la desafortunada experiencia no quedó ahí, pues comunicó que presuntamente había cámaras en el baño de la oficina de Berumen:

Sobre las cámaras en el baño de la oficina de Berumen, Mauricio Martínez contó cuál fue su experiencia:

“Su oficina estaba en su casa, por eso había regadera en el baño. Después de entrevistarme, me pidió que le cantara una canción. Yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño …y ahí fue cuando me di cuenta de que había una cámara que apuntaba a la regadera”, señaló.

“Salí bastante nervioso y canté. Me dijo ‘estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?'. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo”, contó Mauricio Martínez.